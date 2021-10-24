Barcelona-Real Madrid, Spor Smart'ta!

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Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak dev karşılaşmalarla izleyiciler, futbola doyacak. İlk olarak saat 17.15’te futbol tarihinin en önemli ezeli rekabeti olan El Clasico start alacak. Barcelona’nın Real Madrid’i konuk edeceği karşılaşma, Spor Smart’tan naklen ekranlara gelecek. Maç öncesi Real Madrid 17 puanla üçüncü, Barça ise 15 puanla yedinci durumda.

ETO'O VE GUTI ÖZEL YAYINDA

El Clasico için özel programlar hazırlayan Spor Smart’ın saat 15.30’daki maç önü yayınına Barcelona’nın eski golcüsü Samuel Eto’o ile Real Madrid efsanesi Guti katılacak.

MANU MU, LIVERPOOL MU?

Ardından gözler ‘futbolun beşiği’ İngiltere’de olacak. Lider Chelsea’nin yakın takipçisi Liverpool, saat 18.30’da Manchester United ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmayı, D-Smart platformundaki S Sport naklen yayımlayacak.

CENGİZ, MESSI'YE KARŞI

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Saat 21.45’te Messi’li, Neymar’lı ve Mbappe’li PSG, Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, beiN Sports 2’den yayımlanacak. Aynı saatte İtalya Serie A’da da çok kritik bir karşılaşma oynanacak. Juventus, son şampiyon İnter karşısında galibiyet arayacak. Milano kentinde yapılacak bu maç da S Sport ekranlarına gelecek.