Barcelona - Real Madrid maçı sonrası Alvaro Arbeloa'dan geleceğiyle ilgili mesaj!

Haberin Devamı

La Liga’nın 35. haftasında oynanan El Clasico’da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid ile karşılaştı. Milli oyuncu Arda Güler sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal sürprizi! Tercih belli oldu Haberi görüntüle

Barcelona'ya hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri Rashford ve Ferran Torres attı. Bu sonucun ardından puanını 91’e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 14’e çıkartarak La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Barcelona, üst üste ikinci, toplamda ise 29. La Liga şampiyonluğunu elde etti.

Haberin Devamı

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa karşılaşma sonrası sözlerine, ceza sahasında Bellingham’a yapılan dirsek müdahalesine değinerek başladı:

"BARCELONA’YI TEBRİK EDİYORUM"

Bana göre açıkça bir dirsek vardı ve VAR’ın neden müdahale etmediğini sormamız gerekecek. Maçın çok erken bölümünde tamamen onların lehine geliştiği bir karşılaşmada ligi kazandığı için Barcelona’yı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde kalan üç maça odaklanıyoruz.

"YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY ÇALIŞMAK"

Taraftarlara mesajı: “Bu sezon nedeniyle hissettikleri hayal kırıklığını, üzüntüyü ve memnuniyetsizliği anladığımız için fazla bir şey söyleyemeyiz. Yapabileceğimiz tek şey çalışmak, geleceğe bakmak ve bu yıl yaptığımız tüm hatalardan ders çıkarmak. Real Madrid’in her zaman geri döndüğünü biliyoruz. Biz birçok kez düşüp birçok kez ayağa kalkmış bir takımız. Ama şu anda herhangi bir Madrid taraftarının hissedebileceği öfkeyi anlıyorum; çünkü biz de aynı duyguları hissediyoruz. Bu çok açık bir durum ve şu an içinde bulunduğumuz tabloyu değiştirmek için çalışmak zorundayız.”