Barcelona - Real Madrid maçı sonrası Alvaro Arbeloa'dan geleceğiyle ilgili mesaj!

La Liga’nın 35. haftasında oynanan El Clasico’da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid ile karşılaştı. Milli oyuncu Arda Güler sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Barcelona'ya hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri Rashford ve Ferran Torres attı. Bu sonucun ardından puanını 91’e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 14’e çıkartarak La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Böylece Barcelona, üst üste ikinci, toplamda ise 29. La Liga şampiyonluğunu elde etti.
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa karşılaşma sonrası sözlerine, ceza sahasında Bellingham’a yapılan dirsek müdahalesine değinerek başladı:
"BARCELONA’YI TEBRİK EDİYORUM"
Bana göre açıkça bir dirsek vardı ve VAR’ın neden müdahale etmediğini sormamız gerekecek. Maçın çok erken bölümünde tamamen onların lehine geliştiği bir karşılaşmada ligi kazandığı için Barcelona’yı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde kalan üç maça odaklanıyoruz.
"YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY ÇALIŞMAK"
Taraftarlara mesajı: “Bu sezon nedeniyle hissettikleri hayal kırıklığını, üzüntüyü ve memnuniyetsizliği anladığımız için fazla bir şey söyleyemeyiz. Yapabileceğimiz tek şey çalışmak, geleceğe bakmak ve bu yıl yaptığımız tüm hatalardan ders çıkarmak. Real Madrid’in her zaman geri döndüğünü biliyoruz. Biz birçok kez düşüp birçok kez ayağa kalkmış bir takımız. Ama şu anda herhangi bir Madrid taraftarının hissedebileceği öfkeyi anlıyorum; çünkü biz de aynı duyguları hissediyoruz. Bu çok açık bir durum ve şu an içinde bulunduğumuz tabloyu değiştirmek için çalışmak zorundayız.”
Mbappe sezon sonuna kadar oynayabilecek mi?
“Bilmiyorum. Önümüzde iki hafta var ve şu anda yaşadığı rahatsızlığın nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak oynayıp oynayamayacağını göreceğiz.”
Mbappe’nin kadroda yer almasını ister miydiniz?
“Ben onun %100 hazır olmasını ve maça ilk dakikadan itibaren başlayabilecek durumda olmasını isterdim. Gerçekten istediğim şey buydu.”
"ÖNÜMÜZDE KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ ÜÇ MAÇ VAR"
Sezonun son bölümü hakkında: Bu döneme daha da büyük bir sorumlulukla yaklaşacağım; çünkü sezonumuz bugün sona erdi. Yapamayacağımız şey ise kendimizi bırakmak, en ufak şekilde bile olsa gevşemek. Önümüzde kazanmak zorunda olduğumuz üç maç var. Burada hepimizden ve kişisel prestijimizden çok daha büyük bir şeyi savunuyoruz: Real Madrid arması ve milyonlarca taraftarı temsil etmek. Gerçekten ne kadar üzgün olduğumuzu, üç büyük maç oynayıp üç önemli galibiyet alarak göstermemiz gerekiyor.
"2-0’DAYKEN BİLE YAKALADIĞIMIZ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEMEMİZ ÜZÜCÜYDÜ"
Maç hakkında:
“Maç bizim için çok erken bir bölümde oldukça zor bir hâl aldı. Skor üstünlüğünü elde ettiğinde oyunu çok iyi yönetebilen harika bir takıma karşı oynuyorduk. Topa sahip olmayı çok iyi kontrol ediyorlar, birçok oyuncuyu oyunun içine katıyorlar ve oldukça iyi organize olmuş bir takım; bugün de çok iyi bir maç çıkardılar. 2-0’dayken bile yakaladığımız fırsatları değerlendiremememiz üzücüydü; çünkü bunlar hâlâ maçın içinde olabileceğimizi gösterebilirdi. Oyuncular için kolay bir ortam değildi ama ben onlardan skor ne olursa olsun son ana kadar her şeylerini vermelerini istedim ve yapmaya çalıştığımız şey de buydu.”
"ŞU ANDA YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY GELECEĞİ DÜŞÜNME"
Takımın geleceği hakkında:
“Elimizde çok yüksek verim alabileceğimiz harika bir kadro var. Bunun bir bahane gibi anlaşılmasını istemiyorum ama son aylarda yaşananlar ve kilit oyuncuların çok sayıdaki sakatlığı nedeniyle işlerin hiç kolay olmadığı açık. Bunun dışında kulübün her zaman kendisini geliştirmeye çalışacağına inanıyorum; çünkü elimizde Avrupa’daki her takımın sahip olmak isteyeceği çok kaliteli oyuncular var. Şu anda yapabileceğimiz tek şey geleceği düşünmek ve gelecek sezon çok daha iyi yapmamız gereken şeyleri anlamak. Bizim tarafımızdan söylenecek başka bir şey yok.”
"İSTEDİĞİM ŞEY, TAKIMIN SEZONU İYİ BİTİRMESİ VE BU ÜÇ MAÇTA DA PES ETMEMESİ"
Kendi geleceği hakkında: Her zamanki gibi kulüple mutlaka bir görüşme yapacağız. Şu anda istediğim şey, takımın sezonu iyi bitirmesi ve bu üç maçta da pes etmemesi. İyi antrenman yapan oyuncuların sahada süre alıp sezonu tamamlama fırsatı bulacağını düşünüyorum. Bu benim hedefim olacak ve önümüzdeki iki hafta boyunca odaklanacağım nokta bu olacak. Gelecek ne getirirse getirsin, 24 veya 25 Mayıs'tan itibaren göreceğiz.