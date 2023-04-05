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Barcelona 0-4 Real Madrid (El Clasico)

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#Kral Kupası#Barcelona#Real Madrid
Barcelona 0-4 Real Madrid (El Clasico)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 23:54

Real Madrid, ilk maçta 1-0 yenildiği Barcelona'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Kral Kupası'nda finale yükseldi.

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Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, Camp Nou'daki rövanşı 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Madrid ekibi, 45. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda sahne alan Benzema, 50, 58 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Barcelona'yı eledi.

9 sezon sonra bu kupada finale kalan Madrid ekibi, finalde Osasuna ile karşılaşacak.

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#Kral Kupası#Barcelona#Real Madrid

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