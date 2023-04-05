Barcelona 0-4 Real Madrid (El Clasico)

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Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Real Madrid, Camp Nou'daki rövanşı 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Madrid ekibi, 45. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda sahne alan Benzema, 50, 58 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Barcelona'yı eledi.
9 sezon sonra bu kupada finale kalan Madrid ekibi, finalde Osasuna ile karşılaşacak.
📹 La Liga'da 3 gün önce Real Valladolid'e karşı 3 gol atan Benzema, aynı tarifeyi Kral Kupası'nda Barcelona'ya uyguladı.pic.twitter.com/21oeq0o5MH— Spor Arena (@sporarena) April 5, 2023