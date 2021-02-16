Barcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları

Barcelona ile Paris Saint-Germain bu akşam Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda mücadele edecek. Çeyrek final öncesi önemli bir viraj olan bu müsabakanın ayrıntıları da futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Barcelona PSG maçının ayrıntıları...

Barcelona Paris Saint-Germain maçı bu akşam TSİ 23:00'da başlayacak. Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Çeyrek finale yükselen takım, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi