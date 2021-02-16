MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBarcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları
GeriSpor Barcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 16.02.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Barcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona PSG maçının ayrıntıları
Abone Olgoogle-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Bu etabın kritik maçlarından birinde İspanya temsilcisi Barcelona ile Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de sahadan galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyor. Peki, Barcelona Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona ile Paris Saint-Germain bu akşam Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda mücadele edecek. Çeyrek final öncesi önemli bir viraj olan bu müsabakanın ayrıntıları da futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Barcelona PSG maçının ayrıntıları...

Barcelona Paris Saint-Germain maçı bu akşam TSİ 23:00'da başlayacak. Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Çeyrek finale yükselen takım, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle