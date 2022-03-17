Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Barcelona, Nef Stadı'ndaki atmosfere hayran kaldı

#Barcelona#Galatasaray#Avrupa Ligi
Barcelona, Nef Stadındaki atmosfere hayran kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan İspanyol devi Barcelona, maç öncesi resmi hesabından Nef Stadı'ndaki atmosferi övdü.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi ilk maçında Cam Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rövanşta Katalan ekibini konuk etti.

Nef Stadı'nda oynanan maçın tüm biletleri tükenirken sarı kırmızılı takım taraftarları harika bir atmosfer yarattı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Barcelonalı futbolcular sahaya çıkarken hepbir ağızdan ıslıkladı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, "Ne atmosfer ama" notunu düştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Galatasaray#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali