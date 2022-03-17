Barcelona, Nef Stadı'ndaki atmosfere hayran kaldı

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Avrupa Ligi ilk maçında Cam Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rövanşta Katalan ekibini konuk etti.

Nef Stadı'nda oynanan maçın tüm biletleri tükenirken sarı kırmızılı takım taraftarları harika bir atmosfer yarattı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Barcelonalı futbolcular sahaya çıkarken hepbir ağızdan ıslıkladı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, "Ne atmosfer ama" notunu düştü.