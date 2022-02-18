Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LOGO VE ARMASIZ FORMA

Barcelona'nın yeni transferlerinden Ferran Torres'in ikinci yarıda giydiği forma çok konuşuldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Torres, devre arasında formasını değiştirdi. Ancak ikinci yarıdaki formada hem üreticinin hem de kulüp armasının logosunun olmadığı görüldü.

Bu ilginç görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken Barcelona'dan bu durum hakkında bir açıklama gelmedi.

ARMAYLA KAÇIRDI, ARMASIZ ATTI

Ayrıca karşılaşmanın 28. dakikasında Ferran Torres, net bir fırsattan yararlanamadı ve 29. dakikada Napoli, Zielinski ile öne geçti.

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İlk yarıda sorunsuz formayla sahada olan İspanyol yıldızın, golü kaçırması ancak ikinci yarıda armasız formasıyla rakip ağları sarsması da ilginç bir tesadüf oldu.

DEMBELE'YE TEPKİ

2017 yılında 140 milyon euro bonservis ücretiyle kadroya katılan Ousmane Dembele, yeni sözleşmeye imza atmamaya yanaşmaması sebebiyle taraftarlardan tepki aldı.

Tribünler, Ousmen Dembele'nin ismi hoparlörden duyulduğu esnada ıslıkla tepki gösterdi.

'AVRUPA LİGİ MÜZİĞİ ÇOK GARİP'

Barcelona; Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'in yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamlamış ve 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarında veda etmişti.

Katalan taraftarların, sosyal medyada yaptığı paylaşımlara bakıldığında bu duruma henüz alışamadığı görüldü.

İşte taraftarların bazı yorumları;

- Camp Nou'da Avrupa Ligi müziği çalınması çok garip'

- Cam Nou'da Avrupa Ligi geceleri, başınıza gelene kadar her şey bir oyun'

- 10 yıl önce Barcelona, Avrupa'nın en iyi takımıydı. Şimdi Avrupa Ligi maçı oynuyor'

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'HEP DUA ETTİM'

Bazı rakip taraftarların ise bu durumla eğlenmesi de dikkat çekti. Bir kullanıcı "Camp Nou'da Avrupa Ligi müziğini duyacağım gün için hep dua ettim" şeklinde paylaşım yaptı.