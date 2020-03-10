Son Dakika | Barcelona - Napoli maçı seyircisiz oynanacak!
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Napoli maçı koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu.
18 Mart’taki mücadelede Nou Camp tribünleri boş kalacak.
İtalya’da oynanan ilk müsabaka 1-1’lik beraberlikle tamamlanmıştı.
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