Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan. Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı.

İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli, bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi, bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.

İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti.

Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal.

Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Barcelona Napoli maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Barcelona Napoli maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.