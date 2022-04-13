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Barcelona Miralem Pjanic için kararını verdi! Beşiktaş sonrası Galatasaray istemişti ancak...

#Miralem Pjanic#Barcelona#Beşiktaş
Barcelona Miralem Pjanic için kararını verdi Beşiktaş sonrası Galatasaray istemişti ancak...

Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini uzatmak istemediği Miralem Pjanic'in geleceği netleşiyor. Barcelona, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Pjanic için kararını verdi.

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Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in Katalan ekibindeki geleceği netleşiyor.

Siyah-beyazlı kulübün maliyeti nedeniyle Pjanic'i gelecek sezon kadroda tutmak istemediği belirtilirken, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin de Pjanic'e planları arasında yer vermediği iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin sonrasında Boşnak futbolcuya Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray talip olmuş ve sarı-kırmızılıların Barcelona ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Galatasaray'ın Pjanic'in yeni sezondaki durumuna ilişkin Katalan ekibinden bilgi aldığı ve oyuncunun menajer Ramadani ile yapılacak görüşme sonrası kararını vereceği belirtilmişti.

İspanyol basını, Boşnak orta saha oyuncusunun 30 milyon euroluk maliyeti nedeniyle Barcelona tarafından istenmediğini yazdı. Bu miktarın Barça kulübü için çok külfetli olduğu, bu yüzden Katalan ekibinin Pjanic için şimdiden, gelecek sezon gideceği bir takım bakmaya başlayacağı kaydedildi.

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Katalan ekibinin Pjanic'in bonservisinde de indirim yapacağı ifade edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 Süper Lig maçına çıkan Bosna Hersekli futbolcu, gol atamazken 2 asist yaptı.

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#Miralem Pjanic#Barcelona#Beşiktaş

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