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Barcelona, liderliğini Girona karşısında perçinledi!

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#İspanya La Liga#Barcelona#Girona
Barcelona, liderliğini Girona karşısında perçinledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 19:14

Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında sahasında ağırladığı Girona'yı 4-1 mağlup etti ve liderliğini perçinledi.

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Barcelona ile Girona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı.

Estadi olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Barcelona 4-1 kazanırken, liderliğini sürdürdü.

Hansi Flick'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada Krejci (KK), 61 ve 77. dakikalarda Lewandoswki ve 86. dakikada Ferran Torres kaydetti. 

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Girona'nın tek sayısı ise 53. dakikada Danjuma'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 66 yapan Barcelona, liderliğini devam ettirdi. Girona ise 13. basamakta 34 puanda kaldı. 

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, sahasında bu sefer Real Betis'i konuk edecek. Girona ise Alaves ile sahasında karşı karşıya gelecek. 

 

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#İspanya La Liga#Barcelona#Girona

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