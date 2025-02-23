Barcelona, Las Palmas karşısında liderliğini perçinledi!

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Lider Barcelona, La Liga'nın 25. haftasında karşı karşıya geldiği Las Palmas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Estadio de Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Dani Olmo ve 90+5. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Bu sonucun ardından zirvede hata yapmayan Barcelona, puanını 54'e yükselterek zirveye yerleşti. Las Palmas ise 17. basamakta 23 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Barcelona, sahasında Real Sociead'ı ağırlayacak. Las Palmas ise Real Valladolid deplasmanına konuk olacak.