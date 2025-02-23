×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barcelona, Las Palmas karşısında liderliğini perçinledi!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#La Liga#Las Palmas
Barcelona, Las Palmas karşısında liderliğini perçinledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 01:30

La Liga'nın 25. haftasında lider Barcelona, konuk olduğu Las Palmas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Lider Barcelona, La Liga'nın 25. haftasında karşı karşıya geldiği Las Palmas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Estadio de Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan müsabakada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Dani Olmo ve 90+5. dakikada Ferran Torres kaydetti. 

Gözden KaçmasınHakan Çalhanoğlu sahne aldı, İnter zirve yarışında hata yapmadıHakan Çalhanoğlu sahne aldı, İnter zirve yarışında hata yapmadı!Haberi görüntüle

Bu sonucun ardından zirvede hata yapmayan Barcelona, puanını 54'e yükselterek zirveye yerleşti. Las Palmas ise 17. basamakta 23 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Barcelona, sahasında Real Sociead'ı ağırlayacak. Las Palmas ise Real Valladolid deplasmanına konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#La Liga#Las Palmas

BAKMADAN GEÇME!