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Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Barcelona, Kyle Kuric ile sözleşme yeniledi!

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Barcelona, Kyle Kuric ile sözleşme yeniledi!
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Slovak asıllı ABD'li şutör Kyle Kuric'in sözleşmesini yeniledi.

Barcelona Kulübü, 30 yaşındaki skorer basketbolcu Kuric ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'nın Estudiantes, Gran Canaria ve Rusya'nın Zenit takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Kuric, 2018'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

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Kuric, geçen sezon Barcelona ile İspanya liginde 8,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde 9,4 sayı ortalaması yakalamıştı.

 

Barcelona, Kyle Kuric ile sözleşme yeniledi

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