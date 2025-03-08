Barcelona kulüp doktoru hayatını kaybetti! Osasuna maçı ertelendi

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Barcelona-Osasuna maçı, Barcelona'nın A takım doktorunun vefat etmesi sebebiyle ertelendi.

Kulüp açıklamasında, "Barcelona, A takım dokturu Carles Minarro Garcia'nın ölüm haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle Barcelona ile Osasuna arasında arasında oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe alındı. Barcelona Yönetim Kurulu ve futbolcular, Garcia'nın ailesine taziyelerini iletiyor ve bu zor zamanlarda onlarla yas tutuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımda "Carlos Minarro Garcia'nın vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Real Madrid olarak Carlos Minardo Garcia'nın ailesi ve Barcelona'ya başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

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