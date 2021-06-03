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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

Barcelona, Koeman ile yola devam etme kararı aldı!

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Barcelona, Koeman ile yola devam etme kararı aldı!

Barcelona, Ronald Koeman'ın önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Barcelona'da geleceği belirsiz olan Ronald Koeman için resmi açıklama geldi.

Başkan Laporta, "Ronald ile devam etmeye karar verdik. Yaptığımız görüşme çok verimli geçti ve onun işine devam etme motivasyonunu gördüm" şeklinde açıklama yaptı.

La Liga'yı 3. sırada bitiren Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

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