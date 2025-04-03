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Barcelona, Kenan Yıldız için serveti gözden çıkardı!

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#Transfer#Kenan Yıldız#Barcelona
Barcelona, Kenan Yıldız için serveti gözden çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 16:49

İspanyol devi Barcelona'nın, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için 50 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

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Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devinde 10 numaralı formayı taşıyan ve kulübün gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Kenan, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girmeye devam ediyor.

Beinsports'un Katalan gazetesi El Nacional'den aktardığı habere göre; Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif hazırlığında.

Haberde, Katalan ekibinin genç futbolcu için 50 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın artırılmasını talep ettiği belirtildi.

Barcelona, Kenan Yıldız için serveti gözden çıkardı

ARDA GÜLER İLE RAKİP OLABİLİR

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Eğer transfer gerçekleşirse, Türk futbolunun iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla karşı karşıya gelecek.

Bu gelişme, El Clasico'nun yeni bir boyut kazanmasını sağlayarak, futbolun en büyük rekabetlerinden birine Türk oyuncuların damga vurmasına yol açabilir.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asist yaptı.

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#Transfer#Kenan Yıldız#Barcelona

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