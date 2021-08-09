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GeriFutbol Barcelona, Juventus'u 3 golle devirerek Joan Gamper Kupası'nın sahibi oldu
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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 00:25 | Son Güncelleme:

Barcelona, Juventus'u 3 golle devirerek Joan Gamper Kupası'nın sahibi oldu

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Barcelona, Juventus'u 3 golle devirerek Joan Gamper Kupası'nın sahibi oldu

Barcelona, Yusuf Demir'in 11'de başladığı Joan Gamper Kupası’nda Juventus'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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  • Barcelona - Juventus maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Barcelona - Juventus maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Barcelona - Juventus maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Barcelona - Juventus maçından öne çıkan fotoğraflar
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı İtalyan kulübü Juventus'u 3-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı.

Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Araujo, Alba, Busquets, S.Roberto, Yusuf Demir, Griezmann, Depay, Braithwaite.

Juventus: Szceszny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Sandro, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Bernardes, Morata, Ronaldo.

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