Barcelona Inter maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Inter karşı karşıya geliyor... İşte canlı yayın bilgileri

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İtalyan takımlarını konuk ettiği son 17 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybden Barcelona, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Juventus'tan aldı. İspanyol takımlarına konuk olduğu son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının yedisini kaybeden Inter, bu deplasmanlardaki son galibiyetini Ekim 2004'te Valencia'yı 5-1 mağlup ederek aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 44 iç saha maçının sadece üçünü kaybeden Barcelona, bu mağlubiyetlerin tamamını Ronald Koeman yönetimindeki altı karşılaşmalık süreçte aldı. Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Inter, Kupa 1 tarihinde üst üste üç dış saha galibiyeti alamadı.

Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında sadece beş şut çekti ve topa sadece %28 ile sahip oldu. Karşılaşmayı 0.18 xG değeri ile tamamlayan Inter, bu sezon turnuvada galibiyet alan takımlar arasında bunu en düşük gol beklentisiyle başaran ekip konumunda.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 iç saha maçında 27 golde pay sahibi olan Robert Lewandowski, son karşılaşmada hat-trick yaptı. Turnuva tarihinde üst üste iki iç saha karşılaşmasında hat-trick yapan sadece iki oyuncu bulunuyor: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo.

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Ekim-Kasım 2019 arasında üst üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan Inter santrforu Lautaro Martinez, daha sonraki 18 karşılaşmada iki gol bulabildi. Arjantinli oyuncunun bu turnuvadaki gollerinin %86'sı dış saha karşılaşmalarında geldi. Barcelona orta sahası Gavi, bu karşılaşmada görev yapması halinde Youri Tielemans, Jude Bellingham ve Bojan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 10'uncu maçına çıkan en genç dördüncü oyuncu olacak.

BARCELONA INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Barcelona Inter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN Dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.