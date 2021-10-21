Barcelona imzayı açıkladı! Sözleşmedeki rakam 1 milyon euro

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kuzene Filipinli Julia tuzağı Evlilik hayali kâbusa dönüştüKuzene Filipinli Julia tuzağı! Evlilik hayali kâbusa dönüştü#Filipiler
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor Yoğun bakımda yatanlar arasında...Gerçek tüm yalınlığıyla haykırıyor! Yoğun bakımda yatanlar arasında...#Koronavirs
Akşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştuAkşener ile Kılıçdaroğlu ne konuştu?#Seçim
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Trumptan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdiTrump'tan aylar sonra flaş hamle... Tarih verdi!#Trump
Aşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldıAşıda yeni dönem resmen başladı... İlk adım atıldı!#Kovid Aşısı
Aleynanın ölümünde yeni rapor Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadıAleyna'nın ölümünde yeni rapor! Üç ana sebep var... Mesajlara ulaşılamadı#Aleyna Ağgül
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti Yüzücülerin Everest Dağını 15 saatte yüzdü34 kilometre kulaç attı, tarihe geçti! 'Yüzücülerin Everest Dağı'nı 15 saatte yüzdü#Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Kimler evde bakım maaşı alacakKimler evde bakım maaşı alacak?#Bakım Ödemesi
Annesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildiAnnesiyle mahkemelik olmuştu... Karar verildi!#Zeynep Korel
Otomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndüOtomobili kaldırıma park eden sürücüye not... Görenler şaşkına döndü!#Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Barcelona imzayı açıkladı! Sözleşmedeki rakam 1 milyon euro

#Barcelona#Ansu Fatii#Ansu Fati Sözleşme Fesih Bedeli
Barcelona imzayı açıkladı Sözleşmedeki rakam 1 milyon euro

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 1 milyar euro bonservis bedeli şartıyla 2027'ye uzattığını açıkladı.

Haberin Devamı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 1 milyar euro bonservis bedeli şartıyla 2027'ye uzattığını açıkladı.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar avro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.
Afrika ülkesi Gine-Bissau doğumlu olan ve İspanya vatandaşlığı da bulunan Fati, futbol kariyerine başladığı Barcelona'da 3 sezondur forma giyiyor.

Barcelona'da 2019 yılında 16 yaşındayken ilk maçına çıkan ve İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Ansu Fati, İspanyol futbolunda en fazla gelecek vaat eden futbolcuların başında gösteriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#Ansu Fatii#Ansu Fati Sözleşme Fesih Bedeli

BAKMADAN GEÇME!

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?

Aleyna Tilkiden büyük başarı

Aleyna Tilki'den büyük başarı

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...

Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor...