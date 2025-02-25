Barcelona ile Atletico Madrid’in İspanya Kral Kupası’nda karşılaşacağı dev maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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İspanya Kral Kupası yarı finalinde Barcelona evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Estadi Olímpic Lluís Companys Stadı'nda oynanacak maç 23:30'da başlayacak.

LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYORLAR

La Liga'da lider konumda olan Barcelona oynadığı 25 maçın 17'sinde galibiyet alırken 5 maçı kaybedip, 4 müsabakada ise beraberlik yaşadı.

Aynı puandaki lider Barcelona ve ikinci Real Madrid'in hemen arkasında 1 puan eksiğiyle 3. sırada olan Atletico Madrid ise oynadığı 25 maçında 15'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet yaşarken 8 mücadeleyi de berabere tamamladı.

Kazanan ekip, finalde Real Sociedad - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski

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Atletico Madrid: Musso; Molina, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan son 6 resmi maçın 5’ini Barcelona kazandı.

Atletico Madrid, Barcelona deplasmanında oynadığı son 4 resmi maçın ilk yarılarını yenik kapattı.

Barcelona oynadığı son 13 resmi maçın 11’ini kazanmayı başardı.

Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 13 resmi maçın 11’ini kazandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %27’si Barcelona galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ EDİTÖRÜ SEZER KENAR'IN YORUMU

Çift maç üzerinden oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final mücadelesinde dev bir maça şahit olacağız. Çıkışını sürdüren Barcelona, ligde liderliği almayı başarmıştı. Bir dönem tökezleseler de krizi atlattıklarını söyleyebilirim. Atletico Madrid de zaman zaman sürpriz beraberlikler alsa da kolay kolay kaybetmiyor. Bu sezon büyük takım olduklarını daha net bir şekilde gösteriyorlar. Ligde yükselişe geçen Valencia’yı rahat mağlup ettiler. Bu sezon bu sahada oynanan lig maçında da rakiplerini 2-1 yenmişlerdi. Çift maçlı eleme olduğu için Atletico’nun kontrollü oynayacağını bunun da oyunun temposuna yansıyacağını düşünüyorum. Barcelona topa biraz daha fazla sahip olacaktır ancak yine de çekişmeli bir mücadele bekliyorum. 4 gol çıkmayacağını düşünüyorum.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Barcelona'nın galibiyetine 1.45 yerine 1.47, beraberliğe ise 3.78 yerine 3.98 oran veriliyor. Atletico Madrid'in galibiyetinin oranı ise 4.24 yerine 4.47 olarak gösteriliyor.

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BARCELONA’DA İKİ EKSİK VAR

Barcelona'da Marc Bernal ve Marc-Andre ter Stegen sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Andreas Christensen ise şans verilmesi halinde oynayamaya hazır hale geldi. Las Palmas maçından sonra ayağının kanlı bir fotoğrafını paylaşan Lamine Yamal'ın herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi.

ATLETİCO’DA TEK EKSİK KOKE

Konuk ekip Atletico Madrid'de ise sakatlığı bulunan Koke, bu akşamki dev Barcelona maçında forma giyemeyeceği belirtildi.