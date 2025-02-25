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Barcelona ile Atletcio Madrid'den 4-4'lük maç!

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#Barcelona - Atletico Madrid#İspanya Kral Kupası#Barcelona - Atletico Madrid Hangi Kanalda
Barcelona ile Atletcio Madridden 4-4lük maç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:03

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona evinde ağırladığı Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı.

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Barcelona ile Atletico Madrid İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Estadi Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu müsabaka 4-4'lük eşitlikle sona erdi. 

Karşılaşmanın hemen başlangıcında Atletcio Madrid, 1. dakikada Julian Alvarez ve 6. dakikda Griezmann'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona ise, 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Cubarsi ve 41. dakikada Inigo Martinez'in golleriyle soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısının 74. dakikadasın da Lewandowski ile Barça, farkı 2'ye çıkarttı. Konuk ekipte ise 84.dakikada Marcos Llorente farkı 1'e indirdi. Maçta son sözü ise 90+3'te Sörloth söyledi.

Rövanş karşılaşması 2 Nisan'da Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak. 

 

 

 

 

 

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#Barcelona - Atletico Madrid#İspanya Kral Kupası#Barcelona - Atletico Madrid Hangi Kanalda

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