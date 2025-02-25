Barcelona ile Atletcio Madrid'den 4-4'lük maç!

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Barcelona ile Atletico Madrid İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı.

Estadi Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu müsabaka 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın hemen başlangıcında Atletcio Madrid, 1. dakikada Julian Alvarez ve 6. dakikda Griezmann'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona ise, 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Cubarsi ve 41. dakikada Inigo Martinez'in golleriyle soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısının 74. dakikadasın da Lewandowski ile Barça, farkı 2'ye çıkarttı. Konuk ekipte ise 84.dakikada Marcos Llorente farkı 1'e indirdi. Maçta son sözü ise 90+3'te Sörloth söyledi.

Rövanş karşılaşması 2 Nisan'da Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.