Barcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı, Tabata...

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Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrası herkesin beklediği Xavi Hernandez hamlesi, gerçek oldu.

Katalan devinde uzun yıllar forma giyen ve önemli başarılar kazanan Xavi, Katalan kulübüne bu sefer teknik direktör olarak görev alacak.

AL SADD GÜN İÇİNDE AÇIKLAMIŞTI

Katar ekibi Al Sadd, gün içerisinde Xavi için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Al Sadd kulübü CEO'su Turki Al-Ali, yaptığı açıklamada; "Teknik direktörümüz Xavi'nin transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardık. XAvi geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Kulübün içinden geçtiği zorlu dönemde görev almak istedi ve biz de bunun önünde durmama kararı aldık. Kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi, Doha'da her zaman iyi anılacaktır. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

DUYGUSAL VEDA

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Al Sadd'ın, Xavi'nin Barcelona'nın yeni teknik direktörü olması için gerekli anlaşmanın sağlandığını açıklamasının ardından başarılı teknik adam, Katar ekibine veda etti.

Vedalaşma töreninde Xavi ve Tabata arasında duygusal anlar yaşanırken iki isim de gözyaşlarını tutamadı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki futbolcu Rodrigo Tabata, Xavi'ye sosyal medya üzerinden de veda paylaşımı yapmayı ihmal etmedi.

BARCELONA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

41 yaşındaki Xavi Hernandez'in, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.

Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine 28 Ekim tarihinde geçici olarak, alt yapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Xavi Hernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.