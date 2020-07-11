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Haber Giriş: 11.07.2020 - 08:43,Son Güncelleme:

Barcelona hata istemiyor! Real Valladolid'de Enes Ünal oynayacak mı?

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Barcelona hata istemiyor! Real Valladolid'de Enes Ünal oynayacak mı?
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Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Jose Zorrilla'da şampiyonluk kovalayan Barcelona'yı konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik İspanya La Liga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Bu bir ilandır

REAL VALLADOLID - BARCELONA

Alaves, Celta Vigo ve Eibar o kadar kötü ki, beraberlik ağırlıklı ilerleyen Real Valladolid küme düşme korkusunu onlardan daha az hissediyor.

Levante karşısında maçın son anlarında penaltı kaçıran milli futbolcumuz Enes Ünal, Alaves karşısında yedek beklemişti. Valencia maçında yeniden 11 çıktı ancak bu sefer de performansı çok iyi değildi. TD Sergio Gonzalez, Sergi Guardiola ile maça başlayabilir.

Oscar Plano cezadan dönüyor. Beklentilerin çok uzağında kalan Hatem Ben Arfa'yı da yedek kulübesinde görebiliriz.

Barcelona ise salgın arasından döndükten sonra çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi ancak aldığı 3 beraberlik, hatasız ilerleyen Real Madrid'in basıp liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. 

Son olarak Espanyol'u derbide 1-0'la geçtiler, oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gören Ansu Fati cezalı. 3 maçtır oynamayan Samuel Umtiti'nin durumu da maç saati netlik kazanacak.

Hücumda elbette Lionel Messi destekli, Luis Suarez ve Antoine Griezmann izleyeceğiz.

Barcelona hata istemiyor Real Valladolidde Enes Ünal oynayacak mı

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona son 6 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (3 beraberlik)

- Real Valladolid son 8 lig maçının 6'sını kaybetmedi. (2 galibiyet - 4 beraberlik)

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%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmadan en az 3 gol bekliyor.

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Barcelona hata istemiyor Real Valladolidde Enes Ünal oynayacak mı

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Nacional günleri! İzleyelim...

 

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