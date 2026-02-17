×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Barcelona, Girona engeline takıldı, La Liga'da liderlik el değiştirdi!

Güncelleme Tarihi:

#İspanya La Liga#Barcelona#Girona
Barcelona, Girona engeline takıldı, La Ligada liderlik el değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 01:08

Barcelona, La Liga’nın 24. haftasında Girona'ya deplasmanda 2-1 kaybetti ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı.

Haberin Devamı

Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında Girona ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Girona'nın gollerini; 62. dakikada Thomas Lemar, 87. dakikada Beltran kaydetti.

Barcelona'nın ise tek sayısı 59. dakikada Cubarsi'den geldi.

Öte yandan Barcelona'da Lamine Yamal, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Barcelona 58 puanda kaldı ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı. Girona ise puanını 29'a yükseltti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya La Liga#Barcelona#Girona

BAKMADAN GEÇME!