Barcelona, Girona engeline takıldı, La Liga'da liderlik el değiştirdi!

Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında Girona ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Girona'nın gollerini; 62. dakikada Thomas Lemar, 87. dakikada Beltran kaydetti.

Barcelona'nın ise tek sayısı 59. dakikada Cubarsi'den geldi.

Öte yandan Barcelona'da Lamine Yamal, 45+3. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Barcelona 58 puanda kaldı ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı. Girona ise puanını 29'a yükseltti.