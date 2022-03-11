Barcelona, Galatasaray rövanş maçından sonra El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak! Xavi'nin kadro seçimi...

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Galatasaray'ın 0-0'ın rövanşında 17 Mart Perşembe günü Nef Stadyumu'nda konuk edeceği Barcelona, 20 Mart'ta La Liga'da Real Madrid ile karşılaşacak.

Ligde 1 maç eksiğiyle lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde 3. sırada bulunan Barcelona, Galatasaray deplasmanındaki çeyrek finale yükselme maçından sonra El Clasico'ya çıkacak.

Xavi, Galatasaray deplasmanı için yapacağı kadro seçiminde El Clasico'yu da düşünerek hareket edeceği, bunun da tur için temsilcimize avantaj sağlayabileceği yorumları yapıldı.