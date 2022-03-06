Barcelona, Galatasaray öncesi son maçını kazandı! 4x4'lük seri...

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UEFA Avrupa Ligi'nde 11 Mart Perşembe günü temsilcimiz Galatasraay'ı konuk edecek olan Barcelona, La Liga'da kazanmaya devam ediyor. Katalan dei, deplasmanda Elche'yi 2-1 yendi ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

44. dakikada Fidel Chaves'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Barcelona, 60. dakikada Ferran Torres ile eşitliği yakaladı. 84. dakikada Memphis'in penaltı golüyle öne geçen Barcelona 3 puan hanesine yazdırdı.

Ligde art arda 4. galibiyetini alan Barcelona, puanını 48'e çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Elche ise 29 puanla 14. sırada kaldı.