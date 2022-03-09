Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

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Galatasaray'ın Avrupa kupalarında grup aşaması ve sonrasında İtalya ile birlikte temsilcilerini en fazla mağlup ettiği iki ülkeden biri İspanya. Sarı-kırmızılılar, evinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği 2012/13 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşından bu yana İspanyol takımlarıyla oynadığı altı karşılaşmayı toplam 21 gol yiyerek kaybetti.

Avrupa Ligi son 32 eşleşmesinde Napoli'yi eleyen Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2014/15'ten bu yana Avrupa kupalarında sadece bir kez aynı sezonda grup aşaması sonrası iki eleme turu geçebildi. Avrupa kupalarında çıktığı son dört eleme turunda yoluna devam edemeyen Galatasaray, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı.

Bu sezon oynadığı sekiz Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Barcelona, kulüp tarihinde bir sezonu en fazla dört yenilgiyle tamamladı. Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçte yaşadı. Evinde oynadığı son altı Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Barcelona, daha önceki 75 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren 64 takım arasında deplasman golü yemeyen tek ekip olan Galatasaray, aynı zamanda ev sahibi rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan takım konumunda.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin 2021/22 sezonunda boy gösteren 64 takım arasında hiçbir maçın ilk golünü yemeyen ve hiçbir karşılaşmada skor dezavantajı yaşamayan tek ekip Galatasaray.

UEFA Avrupa Ligi tarihinde Barcelona forveti Pierre-Emerick Aubameyang'dan daha fazla gol atan sadece üç oyuncu bulunuyor: Radamel Falcao, Aritz Aduriz ve Munas Dabbur. Gabonlu oyuncu, Avrupa kupalarında Galatasaray'a rakip olduğu iki maçta iki gol attı ancak bu goller deplasmanda geldi. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla isabetli şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda sarı-kırmızılı formayla akan oyunda en fazla şut pası veren isim.

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BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe akşamı saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.