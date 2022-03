Barcelona Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Galatasaray Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Sarı Kırmızılı taraftarların yakından takip edeceği mücadele olacak. Barcelona ile daha önce 8 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, bu karşılaşmalardan 1 kez galip ayrıldı. Barcelona ise Sarı Kırmızılı temsilcimiz karşısında 5 karşılaşmadan galibiyet elde etti. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Garcia, Pique, Alba, Gonzalez, De Jong, Pedri, Traore, Torres, Depay

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Gomis

TORRENT: KUSURSUZ OLMAMIZ GEREKİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. 90 dakika içerisinde en iyi oyunumuzu oynayıp, pozisyon vermemeliyiz" dedi.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında bugün deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. Barcelona’nın son dönemlerde iyi bir grafik yakaladığını belirten Torrent, "Xavi’nin Barcelonası iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler. Şampiyonlar Liginde olsalardı onlar adına daha iyi olabilirdi" diye konuştu.



"ROTASYON BARCELONA’NIN KALİTESİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"



Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin bugünkü maç öncesinde kadroda rotasyon yapacağının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Bütün herkes biliyor ki çok iyi bir ekibi var. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama oyuncular her zaman aynı seviyede olmuyor. Bu durum Barcelona’nın kalitesini değiştirmeyecektir çünkü profiller değişmeyecek. Pedri, Gavi, Nico... Bu büyük bir hazine Barcelona için. Biraz daha yararlanmak lazım onlardan. Barcelona tarz olarak tekrar iyi oyuncular transfer ediyor. Kalite oyuncular her zaman Barcelona’ya geliyor. Oynamak zorunda olduklarında Camp Nou’da o sorumluluğun daha da bilincinde oluyorlar. Bu genç oyuncuların sisteme kısa sürede adapte olmaları benim için sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı.



"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"



Ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre kadroda değişiklikler yapacağını belirten Torrent, "Bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Fiziki problemler olabiliyor bazen. Biz buna bağlıyız. Kaliteli bir takım ile oynayacağız. Eğer kötü bir şeyler olursa tabii ki müdahale edeceğiz. Aynı şekilde gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. 7 günde 3 maç bizim için ağır oldu. Nitekim takımın iyi yolda olması bizi mutlu ediyor. Konyaspor maçında küçük bir problemimiz oldu. Fikstür olarak zor bir durumdayız ama bu durumu aşacağız. Zaman lazım. Ben şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Konyaspor maçındaki performansımızın üzerine koymak istiyoruz kazanmak için" şeklinde konuştu.



"BARCELONA DEVAMLI SALDIRACAK AMA TEDBİRİNİ ALACAĞIZ"



Bugünkü karşılaşma öncesindeki beklentileriyle ilgili olarak ise Domenec Torrent şunları söyledi:



"Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. 90 dakika içerisinde en iyi oyunumuzu oynayıp, pozisyon vermemeliyiz. Opsiyonlarımız olacak. Top bizde olduğunda nasıl davranacağımızı biliyoruz. Barcelona kaybettiğinde baskı yapıyor ve topu almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Barcelona devamlı saldıracak ama biz bunun tedbirini de alacağız. Son dakikaları da çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Onun da bilincindeyiz"



"DAHA FAZLA EZİYET ÇEKMEMEMİZ LAZIM"



Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon iyi bir performans ortaya koymadığını ve kalan haftalarda taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Torrent, "İyi bir yoldayız. Düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Galatasaray yukarılarda olmaya alışmış bir takım. Nerede olmamız gerektiği şu an için bir problem ama bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum. Şu anki problem dört maçta şanssızlıklar yaşadık. Zor bir yıl geçiyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. Sizleri anlıyorum, iyi bir yıl geçirmiyoruz. Kulüp için de taraftarlar için de iyi bir durum değil. Taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.



Öte yandan İspanyol teknik adam, bugün kalede Inaki Pena’nın olacağını belirtti.