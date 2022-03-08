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Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabakanın tarihi

#Barcelona-Galatasaray Maçı#Galatasaray#Süper Lig
Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman İşte müsabakanın tarihi

Galatasaray'da Barcelona maçı hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan sarı-kırmızılılar, yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi. Peki, Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman?

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlanırken, Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. İşte, Barcelona-Galatasaray maçının tarihi...

Sarı kırmızılı takım, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme şu şekilde:

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

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Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

 

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#Barcelona-Galatasaray Maçı#Galatasaray#Süper Lig

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