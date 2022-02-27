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Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman? Avrupa Ligi'nde program belli oldu

#Barcelona-Galatasaray Maçı#Uefa Avrupa Ligi
Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman Avrupa Liginde program belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona oldu. Barcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki takım 20 sene sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Galatasaray'ın da yer aldığı kura çekiminde, 16 takım 8 eşleşme oluşturdu. Avrupa Ligi E Grubu'nu lider bitiren ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen sarı kırmızılı takımın bu turdaki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu. İşte, Barcelona-Galatasaray maçının ayrıntıları...

Sarı kırmızılı takım, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme şu şekilde:

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

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Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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