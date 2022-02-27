Barcelona-Galatasaray maçı ne zaman? Avrupa Ligi'nde program belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Galatasaray'ın da yer aldığı kura çekiminde, 16 takım 8 eşleşme oluşturdu. Avrupa Ligi E Grubu'nu lider bitiren ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen sarı kırmızılı takımın bu turdaki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu. İşte, Barcelona-Galatasaray maçının ayrıntıları...

Sarı kırmızılı takım, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

DİĞER EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme şu şekilde:

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

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Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)