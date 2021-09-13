MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona forvetsiz kaldı! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
GeriFutbol Barcelona forvetsiz kaldı! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Barcelona forvetsiz kaldı! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona forvetsiz kaldı! 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Danimarkalı futbolcusu Martin Braithwaite'in sol dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Braithwaite'in sol dizindeki patelofemoral ekleminden sakatlığı bulunduğu ve fizyoterapiden olumlu sonuç alınamayınca ilerleyen günlerde ameliyat edilmesine karar verildiği duyuruldu.

İspanyol basını da Danimarkalı futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü yazdı.

Barcelona'da sezon başından bu yana hücum bölgesinde sıkıntılı bir dönemden geçilirken, Sergio Agüero, Ansu Fati ve Ousmane Dembele'den sonra forvette Braithwaite ile birlikte dördüncü sakatlık yaşandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi