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Barcelona, Florentino Perez'e dava açtı!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#Real Madrid#Perez
Barcelona, Florentino Pereze dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 20:07

Barcelona, kulüp hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Florentino Perez'e 'iftira' suçundan dava açtıklarını duyurdu.

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Barcelona, kulüp hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e 'iftira' suçu nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Katalan ekibi, kulüp hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Florentino Perez'e 'iftira' suçundan dava açtıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada; Pérez'e açıklamalarını geri çekmesini talep eden resmi bir yasal uyarı gönderildiği vurgulandı.

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PEREZ NE DEMİŞTİ?

"Elimiz boş döndük. Kaç sezondur burada olduğumu bilmiyorum, ancak sadece 7 Şampiyonlar Ligi ve 7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Benden çalınmasaydı 14 şampiyonluk kazanabilirdim. Bu sezon bizden çalınan 18 puanla ilgili bir video çektik ve bu konuda sessiz kalamam"

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#Barcelona#Real Madrid#Perez

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