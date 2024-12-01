Barcelona, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek istiyor! 1 milyar euroluk takas iddiası...

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Jose Mourinho yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak isterken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son dönemde Talisca isminin ön plana çıktığı sarı lacivertlilerde alternatif arayışları sürüyor.

GÖZLER YENİDEN FATI'YE ÇEVRİLDİ

Özellikle kanat mevkii transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler bir kez daha Ansu Fati'ye çevrildi.

Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan, Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için çalışmalar başladı.

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ansu Fati'yi transfer etmek istiyor. Hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun olumlu raporuyla birlikte Fati için girişimlere başlama kararı aldı.

TAKAS TEKLİFİ

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Haberde, Barcelona'da Sportif Direktör olarak görev yapan Deco'nun, Ansu Fati karşılığında Fenerbahçe'den Osayi-Samuel'i istediği bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Osayi'yi isteyen Barcelona'nın böyle bir takas karşılığında Fati'nin ayrılığına izin verebileceği ifade edildi.

Devre arasında bu takas için Fenerbahçe ve Barcelona arasında görüşmelerin yapılacağı, anlaşma sağlanaması halinde yaz transfer döneminde yeniden devreye girileceği aktarıldı.

MOURINHO'NUN KARARI

Jose Mourinho'nun bu transferde son kararı vereceği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, sağ bekini takımda tutmak yerine bir hücum oyuncusunu mu tercih edeceğinin merakla beklendiği ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 15 milyon euro...

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BU SEZON SADECE 51 DAKİKA GÖREV ALDI

Ansu Fati, bu sezon 4'ü La Liga, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta görev aldı. Fati, sonradan oyuna dahil olduğu bu maçlarda kısa süreler aldı ve toplamda 158 dakika sahada kaldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçen sezonu Brighton'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde 27 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist yaptı. Barcelona kariyerinde ise 112 maçta süre aldı ve 29 gol, 10 asistlik kakı verdi.