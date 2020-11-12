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Spor Arena
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Barcelona takımına konuk olacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona ile Fenerbahçe Beko bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kalmasının ardından yayıncı kanal ve saat bilgisi gibi ayrıntılar basketbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Barcelona Fenerbahçe Beko maçı hakkında ayrıntılar...

Barcelona ile Fenerbahçe Beko maçı, Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

AVRUPA'DA 545. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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