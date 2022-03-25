Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı pek çok basketbolseverin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu sezon, 25 maçın 5'ini kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda yer alıyor. 23 maçta 9 galibiyet alan temsilcimiz ise 11. sırada bulunuyor. İki ekibin bugüne kadar oynadığı 31 maçın 21'ini İspanyol temsilcisi kazandı. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam yapılacak. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Müsabaka Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Rain Peerandi hakem üçlüsünün yönetiminde olacak.