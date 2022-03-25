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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan bilgiler

#Barcelona-Fenerbahçe Beko Maçı#Barcelona-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman
Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan bilgiler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında sahaya çıkacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Bu önemli maç öncesi, müsabakaya ait bilgiler merak konusu oldu. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı pek çok basketbolseverin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu sezon, 25 maçın 5'ini kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda yer alıyor. 23 maçta 9 galibiyet alan temsilcimiz ise 11. sırada bulunuyor. İki ekibin bugüne kadar oynadığı 31 maçın 21'ini İspanyol temsilcisi kazandı. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam yapılacak. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Müsabaka Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Rain Peerandi hakem üçlüsünün yönetiminde olacak.

 

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