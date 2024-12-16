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Barcelona eriyor, tarihi şok

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#Futbol#Barcelona#Laliga
Barcelona eriyor, tarihi şok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 01:20

İspanya LaLiga'nın 17. hafta maçında Barcelona, konuk ettiği Leganes'e 1-0 mağlup oldu ve rakibi karşısında tarihinin ilk yenilgisini aldı.

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İspanya La Liga 17. haftasında Barcelona, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi.

Barça'nın ev sahipliğinde oynanan maçı konuk ekip Leganes, 1-0'lık skorla kazandı. Leganes'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sergio Gonzalez kaydetti.

Leganes, tarihinde ilk kez Barcelona'yı yenmeyi başardı ve puanını 18'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci kez puan kaybeden Barcelona, LaLiga'da çıktığı son 5 maçta 10 puan kaybı yaşadı. 

Barcelona, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremezken 38 puanda kaldı.

Katalan devi, LaLiga'nın bir sonraki maçında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Leganes ise Villarreal ile karşılaşacak.

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#Futbol#Barcelona#Laliga

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