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Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 yendi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Frenkie De Jong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Barcelona, 89. dakikada Ricard Puig'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste beşinci deplasman maçından da kayıpsız ayrılan Barcelona, puanını 37'ye çıkardı. Küme düşme potasındaki Elche ise 17 puanda kaldı.
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