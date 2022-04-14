Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa kupalarında ilk ayağını kaybetmediği son altı eleme turunun beşinde tur atlayan Barcelona, bu şekilde en son 2018/19’da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a elendi. Barcelona ile Avrupa kupalarında oynadığı beş maçta dört golde payı bulunan Ferran Torres, Katalan ekibine transfer olduğu Ocak 2022’den bu yana takımında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu. Bu sezon Avrupa Ligi’nde top taşıma sonrası en fazla şut pası veren oyuncu Eintracht Frankfurt forması giyen Filip Kostic.

BARCELONA EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.