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Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Uefa Avrupa Ligi#Barcelona#Eintracht Frankfurt
Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda

Barcelona Eintracht Frankfurt rövanş mücadelesi ile iki ekip UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında Almanya temsilcilerini ağırladığı son 16 maçın 14’ünü kazanan Barcelona, Ocak 1998’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi dışında bir turnuvada bu şekilde bir karşılaşmaya çıkacak. Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla oynadığı son dokuz ve dış sahadaki son dört maçı kaybetmeyen Eintracht Frankfurt, bu sezon Avrupa Ligi’nin son 16 turunda konuk olduğu Real Betis’i 2-1 mağlup etti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa kupalarında ilk ayağını kaybetmediği son altı eleme turunun beşinde tur atlayan Barcelona, bu şekilde en son 2018/19’da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a elendi. Barcelona ile Avrupa kupalarında oynadığı beş maçta dört golde payı bulunan Ferran Torres, Katalan ekibine transfer olduğu Ocak 2022’den bu yana takımında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu. Bu sezon Avrupa Ligi’nde top taşıma sonrası en fazla şut pası veren oyuncu Eintracht Frankfurt forması giyen Filip Kostic.

BARCELONA EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Uefa Avrupa Ligi#Barcelona#Eintracht Frankfurt

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