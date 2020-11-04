Barcelona ile Dinamo Kiev, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde dördüncü kez grup aşamasında eşleşti. Daha önceki üç sezonun ikisinde Barcelona, birinde ise Dinamo Kiev ikişer grup karşılaşmasından galip ayrılmıştı.

Barcelona, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk ettiği üç maçın ikisinden ve son karşılaşmadan galip ayrıldı. İspanyol takımlarına rakip olduğu son 14 Avrupa kupası maçını kazanamayan Dinamo Kiev, tek galibiyetini Mart 1999'da Real Madrid'den aldı. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 22 maçtır mağlup olmayan Barcelona, Ekim 2017'den bu yana ilk kez üst üste beş grup karşılaşması kazanmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş deplasman maçından da galip ayrılamayan Dinamo Kiev (4B 1M), en son Kasım 2015'te Porto'yu mağlup edebilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı iki maçta da gol atan Lionel Messi, son golünü 9 Aralık 2009'da kaydetmişti. Arjantinli yıldız bu maçta Ukrayna ekibinin filelerini havalandırırsa, turnuva tarihinde aynı rakibe attığı iki gol arasındaki en uzun süre geride kalmış olacak.

Carlos de Pena ve Viktor Tsygankov, Eylül 2015'ten bu yana üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk Dinamo Kiev oyuncuları olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 24 maçta 20 gol atan Lionel Messi, 2018/19'dan bu yana ilk kez bir turnuva sezonundaki ilk üç maçta da fileleri havalandırmak istiyor.

Barcelona formasıyla çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında sadece iki gol atabilen Antoine Griezmann, turnuvada her 373 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Fransız oyuncu, bir önceki takımı Atletico Madrid ile Kupa 1'de görev yaptığı her 190 dakikada bir gol sevinci yaşıyordu.

Barcelona Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona Dinamo Kiev maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.