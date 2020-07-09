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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Barcelona derbide Espanyol'a acımadı! Espanyol küme düştü...

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Barcelona derbide Espanyol'a acımadı! Espanyol küme düştü...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 yendi ve Espanyol ligden düşen ilk takım oldu.

Barselona kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada, Barcelona'dan Ansu Fati (Dk. 50) ve Espanyol'dan Pol Lozano (Dk. 54) kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Derbide alınan sonuçla puanını 76'ya çıkaran Barcelona, şampiyonluk yarışında bir maçı eksik olan Real Madrid'in 1 puan ardından ikincilikteki yerini korudu.

Real Madrid, cuma günü sahasında Alaves'e karşı oynayacak.

Espanyol ise 24 puanda kalarak, La Liga'da küme düştüğü kesinleşen ilk takım oldu.

- Luis Suarez, Barcelona'nın en golcü 3. futbolcusu oldu

Bu arada Barcelona formasıyla 195. golünü atan Uruguaylı Luis Suarez, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında üçüncülüğe yükseldi.

Listede Lionel Messi (630) birinci sırada bulunurken, onu Cesar Rodriguez (232), Luis Suarez (195) ve Ladislao Kubala (194) izliyor.

 

Barcelona derbide Espanyola acımadı Espanyol küme düştü...

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