Barcelona, derbide 3 puanı son dakikalarda aldı!

İspanya La Liga'nın 19. haftasında oynanan derbide Barcelona, Espanyol'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Espanyol ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 19. haftasında karşılaştı.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Barcelona, aradığı golü 86. dakikada Dani Olmo'nun harika golüyle buldu ve 1-0 öne geçti.

Maçın skorunu ise 90. dakikada Lewandowski belirledi ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça yükselten Barcelona, 49 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Espanyol ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Espanyol ise Levante deplasmanına gidecek.

