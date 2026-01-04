Barcelona, derbide 3 puanı son dakikalarda aldı!

Güncelleme Tarihi:
Espanyol ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 19. haftasında karşılaştı.
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Barcelona, aradığı golü 86. dakikada Dani Olmo'nun harika golüyle buldu ve 1-0 öne geçti.
Maçın skorunu ise 90. dakikada Lewandowski belirledi ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça yükselten Barcelona, 49 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Espanyol ise 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Espanyol ise Levante deplasmanına gidecek.
🔥 Dani Olmo muhteşem! pic.twitter.com/qexaAcQ27h— Spor Arena (@sporarena) January 3, 2026