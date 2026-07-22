Barcelona da istedi, kazanan Fenerbahçe oldu: Greenwood transferinde dikkat çeken detay

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Mason Greenwood transferi ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı renklerine bağlamadan önce Barcelona'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

BARCELONA'NIN GÜNDEMİNDEYDİ

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; son La Liga şampiyonu Barcelona, uygun maliyeti ve yüksek gelişim potansiyeli nedeniyle Greenwood'u transfer listesine almıştı. Katalan ekibinde yapılan değerlendirmelerin ardından ise farklı bir yol izlendi.

FLICK VE DECO FARKLI İSİMLERİ SEÇTİ

Haberde, Teknik Direktör Hansi Flick ile Sportif Direktör Deco'nun kanat transferi için Newcastle United forması giyen Anthony Gordon ile Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi isimleri üzerinde uzlaştığı ve bu nedenle Greenwood transferinden vazgeçildiği aktarıldı.

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FENERBAHÇE FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sarı-lacivertliler; Roma, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin de ilgilendiği İngiliz futbolcu için Marsilya ile 39 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayarak kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferlerinden birine imza attı.

"VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM" DEMİŞTİ

Greenwood ise İstanbul'a gelip çubuklu formayı sırtına geçirmesinin ardından "Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'DA GREENWOOD'DAN DAHA İYİSİ YOK

Geride bıraktığımız sezonu Marsilya formasıyla 45 maçta, 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 liginde tüm kulvarlarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.