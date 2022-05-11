Barcelona - Celta Vigo maçında korkutan sakatlık! Ronald Araujo hastaneye kaldırıldı

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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 3-1 galip geldiği maçın ikinci yarısında yürekler ağza geldi.

Mücadelenin 61. dakikasında hava topunda takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışan Ronaldo Araujo, mevkisine geri dönerken koştuğu sırada bir anda yere yığıldı.

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İLK MÜDAHALE MIONGUEZA VE ASPAS'TAN

Gavi ile çarpıştıktan saniyeler içerisinde yere yıkılan Araujo'ya ilk müdahaleyi takım arkadaşı Oscar Mingueza ve Celta Vigo'nun golcüsü Iago Aspas yaptı. Uruguaylı stoperi yan yatıran oyuncular, dilinin boğazına kaçmasını engelleyerek sağlık ekiplerinin gelmesini işaret ettiler.

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SAHAYA AMBULANS GİRDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

23 yaşındaki Araujo, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kenarda bekleyen ambulans saha içine kadar girdi. Sedyeye konulan ve kafası ve boynu sabitlenen Araujo ambulansa alındı ve alkışlar eşliğinde stadyumdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Barcelona'dan yapılan açıklamada beyin sarsıntısı geçiren futbolcunun ileri düzey tetkikler için hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Daha sonra gelen haberlerde Araujo'nun bilincinin açık olduğu belirtildi.

GAVI OYUNA DEVAM ETTİ

Araujo ile çarpışan Gavi ise bir problem yaşamadı ve maç sonuna kadar sahada kaldı.

BARCELONA MAÇI 3-1 KAZANDI

Araujo'nun sakatlığı sonrası başka gol olmadı ve Barcelona mücadeleyi 3-1 kazandı. Katalan devinin gollerini 30. dakikada Memphis Depay, 41 ve 48. dakikalarda Aubameyang atarken Celta Vigo'nun sayısını 50'de Iago Aspas kaydetti.

Konuk ekipte Jeison Murillo 58. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 72'ye çıkaran Barcelona ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

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