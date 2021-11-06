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Barcelona, Celta Vigo karşısında 3-0'lık avantajı koruyamadı

#Barcelona#Celta Vigo#La Liga
Barcelona, Celta Vigo karşısında 3-0lık avantajı koruyamadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo ile 3-3 berabere kaldı.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 5. dakikada Ansu Fati'nin güzel golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, Sergio Busquets (Dk. 18) ve Memphis Depay (Dk. 34) ile farkı artırarak, rakibine karşı ilk yarı sonunda 3-0'lük üstünlük kurdu.

Ev sahibi takım ikinci yarıda Iago Aspas (Dk. 52) ve Nolito'nun (Dk. 73) golleriyle farkı 1'e indirirken, beraberlik golü uzatmaların son dakikası olan 90 6'da Aspas'dan geldi.

La Liga'da son dört haftadır kazanamayan Barcelona, 1 maçı eksik olarak 17 puanla 9. sırada yer aldı. Celta Vigo ise 12 puanla 14'üncü sırada kaldı.

Bu arada Celta Vigo'da maç kadrosunda olan Türk futbolcu Okay Yokuşlu, maçta forma giyme şansı bulamadı.

Ansu ve Garcia sakatlandı

Diğer yandan Barcelona'nın genç yıldızları Ansu Fati ve Eric Garcia sakatlanarak, ikinci yarı sahaya çıkmadı.
Fati'nin sol bacak arka üst adalesinden, Garcia'nın da sağ bacak arka alt adalesinden sakatlandığı bildirildi. İki futbolcunun da, 2022 Dünya Şampiyonası eleme grup maçları için açıklanan İspanya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmaları bekleniyor.

Xavi Barselona'ya geldi

Diğer yandan Barcelona ile 2,5 sezonluk sözleşme imzalamak için anlaşmaya varan Xavi Hernandez bugün Katar'dan Barselona'ya geldi.
Xavi, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taleplerin en üst düzeyde olduğu bir Barcelona'ya geliyorum. Dünyanın en iyi kulübüyüz ve en iyi kulübü kazanmak zorunda. Ben oldukça olumluyum ama işlerin yolunda gitmesini sağlamak için çok çalışmak gerekiyor." dedi.
Kulübün ve tüm Barcelona camiasının desteğini arkasında hissettiğini kaydeden Xavi, mevcut takımdaki 5 futbolcuyla daha önce oynadığını ve bunu kendisi için bir avantaj olarak gördüğünü ifade etti.
Katar'ın Al Sadd takımından teknik direktör olarak ikinci takımı çalıştıracak olan Xavi, "Barcelona'nın kulüp tarihinin en iyi döneminden geçmediğini biliyorum. Ben de burada kötü zamanlardan geçtim. Ben futbolcularla konuşup onlara fikirlerimi söylemek istiyorum. Çok çalışıp, takım olmalıyız. Bunun bir takım çalışması olduğuna inanıyorum ve birlikte çalışmak için çok arzuluyum." açıklamasında bulundu.

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#Barcelona#Celta Vigo#La Liga

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