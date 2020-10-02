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GeriFutbol Barcelona, Celta deplasmanında 3 golle kazandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:54 | Son Güncelleme:

Barcelona, Celta deplasmanında 3 golle kazandı

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Barcelona, Celta deplasmanında 3 golle kazandı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk.11), Lucas Olaza (Dk. 51 kendi kalesine) ve Sergi Roberto (Dk. 90 5) attı.

Barcelona'nın Fransız defans futbolcusu Clement Lengelet 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolculardan Emre Mor ilk 11'de sahaya çıkıp 60. dakikada yerini Nolito'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken 5 puanda kalan Celta ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Athletic Bilbao-Cadiz: 0-1, Sevilla-Levante: 1-0

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