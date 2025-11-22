×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Barcelona, Camp Nou'ya galibiyetle döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona#İspanya La Liga#Camp Nou
Barcelona, Camp Nouya galibiyetle döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 20:58

Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında 2 yıl aradan sonra Camp Nou'da taraftarıyla buluşurken, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Limak İnşaat’ın yenilediği Cam Nou'da Athletic Bilbao ile karşılaştı.

2 yıl aradan sonra taraftarının karşısına çıkan ev sahibi, rakibini 4-0 mağlup ederek yenilenmiş stadında muhteşem bir başlangıç yaptı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robert Lewandowski, 45 ve 90. dakikalarda Ferran Torres ve 48. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Bu sonuçla Barcelona puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Athletic Bilbao ise 17 puanda kadı.

Öte yandan tarihi karşılaşmayı FCB Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izledi.

Gözden KaçmasınLiverpoola evinde soğuk duş 7 maçta 3 puan...Liverpool'a evinde soğuk duş! 7 maçta 3 puan...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona#İspanya La Liga#Camp Nou

BAKMADAN GEÇME!