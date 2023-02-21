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Barcelona büyük tehlikeyle karşı karşıya! Küme düşme ve 5 yıl men cezası...

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#Barcelona#Laliga#Futbol
Barcelona büyük tehlikeyle karşı karşıya Küme düşme ve 5 yıl men cezası...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 21:12

La Liga'da Real Madrid'in 8 puan önünde lider durumda yer alan Barcelona ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

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Xavi yönetiminde bu sezon ligde topladığı 59 puanla zirvede yer alan Barcelona'nın başı büyük dertte...

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı yapan Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkarken LaLiga'ya bağlı 40 kulüpten tepki geldi.

LALIGA KULÜPLERİNDEN TEPKİ

Real Madrid ve Barcelona hariç, LaLiga'ya bağlı 40 kulüp; hakemlerle dışarıdan ödeme yapılmasına karşı çıktıklarını, Katalan ekibinin karıştığı olayları reddettiklerini ve iddialar karşısında büyük endişe duyduklarını kaydetti.

Barcelona'nın 2016-2018 yıllarında, Hakem Teknik Kurulunda 1994-2018 yıllarında görev yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete toplamda 1 milyon 685 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve İspanyol basınında gündem olmuştu.

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KÜME DÜŞÜRÜLME CEZASI İHTİMALİ

Soruşturma sürerken Katalan ekibinin hakemlere para verdiğinin tespit edilmesi halinde, Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme veya 5 yıla kadar men edilme cezası verilme ihtimali bulunuyor.

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#Barcelona#Laliga#Futbol

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