Barcelona beraberliği kurtardı, Vidal'i kaybetti

San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli 30. dakikada Mertens'in müthiş golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Dries Mertens, tüm zamanların Napoli formasıyla en çok gol atan futbolcusu olan Marek Hamsik ile gol sayısını eşitledi.

Barcelona bu gole 57. dakikada Griezmann ile yanıt verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları başka gol getirmeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Barcelona'da Vidal 89. dakika içerisinde üst üste gördüğü iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız oyuncu rövanş maçında forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

İLK 11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

Napoli'nin İspanyol takımlarına attığı en güzel golleri izliyoruz...