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Barcelona - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Devler Ligi’nde çeyrek final bileti mücadelesi! İşte muhtemel 11’ler!

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Barcelona - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Devler Ligi’nde çeyrek final bileti mücadelesi İşte muhtemel 11’ler
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 09:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlıyor. Barcelona - Benfica maçı da gecenin dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. İlk maçta 22. dakikada kırmızı kart gören Benfica uzun bir süre rakibiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kalmıştı. Peki, Barcelona - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Barcelona evinde Benfica’yı ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları ekranlara geliyor. İlk maçta rakibini 1-0’lık skorla yenen ve avantajlı konuma giren Barcelona bu karşılaşmada turu geçen taraf olmak istiyor. Benfica ise 22. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele gösterdiği ilk maçın ardından bu maçta aynı hataları yapmak istemiyor. Peki,  Barcelona - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Barcelona bugün evinde Benfica’yı konuk ediyor. Estadio Olímpico Lluís Companys Stadtyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak. Barcelona - Benfica maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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BARCELONA – BENFICA MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Benfica: Trubin; Santos, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro, Kokcu; Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Barcelona ile oynanan ilk maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rövanş mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

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