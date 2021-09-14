Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Deplasmanda oynadığı son 18 Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern Münih, Kupa 1 tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son 22 sezonda da çıktığı ilk maçı kaybetmeyen Barcelona, bu şekilde son yenilgisini 1997/98'de Newcastle United deplasmanında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 17 sezonda da çıktığı ilk maçı kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda attığı 42 gole karşılık sadece iki gol yedi. Lionel Messi'nin görev yapmadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçının dokuzunu kazanan Barcelona, Arjantinli yıldız olmadan çıktığı son 23 karşılaşmada sadece Bayern'in filelerini havalandıramadı.

Thomas Müller'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Barcelona. Turnuva tarihinde Barcelona filelerini en fazla havalandıran isim de yine Müller. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 14 maçta 11 gole doğrudan katkı sağlayan Memphis Depay, grup aşamalarında görev yaptığı son beş karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin 2018/19 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu olan Robert Lewandowski, grup aşamalarında çıktığı son 17 maçın 14'ünde gol sevinci yaşadı.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona Bayern Münih maçı bu akşam Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.