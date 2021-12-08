Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yedi puan toplayabilen Barcelona, bu karşılaşmadan puan çıkaramazsa 1997/98'in ardından en düşük ikinci sayısında kalacak. Bu sezon sahasında oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında beşer gollü galibiyetler alan ve son 11 iç saha karşılaşmasında da 2+ gol atan Bayern, turnuva tarihindeki daha uzun son serinin de sahibi konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçta dört gol atabilen ve hiçbir karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayamayan Barcelona, Kupa 1 tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Robert Lewandowski, grup aşamalarında birden fazla sezonda 10+ gole ulaşan ilk oyuncu olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son dokuz maçta da gol atan Robert Lewandowski, turnuva tarihinde 10+ karşılaşmalık seri yakalayan ikinci oyuncu olmak istiyor. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 435 dakikada beş şut çeken ancak gol atamayan Memphis Depay, turnuvada boy gösterdiği son sezon olan 2019/20'da 594 dakikada altı gol sevinci yaşamıştı. Thomas Müller'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Barcleona; Kupa 1 tarihinde Katalan ekibine en fazla gol atan oyuncu da yine Müller.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Barcelona Bayern Münih maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.