Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hezimetin faturası kesildi Çileden çıktı... Gitsinler artık, parkta yürür gibi...Hezimetin faturası kesildi! Çileden çıktı... "Gitsinler artık, parkta yürür gibi..."#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
HABERLERSpor Arena Haberleri

Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih
Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda

Barcelona ile oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern, Kupa 1 tarihinde Katalan ekibine karşı en uzun seriyi yakalayan takım konumunda. Alman takımlarına konuk olduğu son 13 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kaybeden Barcelona, son üç ziyaretinde mağlubiyet almadı ancak bu süreçteki iki yenilgisini de Bayern karşısında yaşadı. Barcelona'yı konuk ettiği beş Avrupa kupası maçında yenilgi almayan Bayern, son iki karşılaşmadan galip ayrıldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yedi puan toplayabilen Barcelona, bu karşılaşmadan puan çıkaramazsa 1997/98'in ardından en düşük ikinci sayısında kalacak. Bu sezon sahasında oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında beşer gollü galibiyetler alan ve son 11 iç saha karşılaşmasında da 2+ gol atan Bayern, turnuva tarihindeki daha uzun son serinin de sahibi konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçta dört gol atabilen ve hiçbir karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayamayan Barcelona, Kupa 1 tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Robert Lewandowski, grup aşamalarında birden fazla sezonda 10+ gole ulaşan ilk oyuncu olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son dokuz maçta da gol atan Robert Lewandowski, turnuva tarihinde 10+ karşılaşmalık seri yakalayan ikinci oyuncu olmak istiyor. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 435 dakikada beş şut çeken ancak gol atamayan Memphis Depay, turnuvada boy gösterdiği son sezon olan 2019/20'da 594 dakikada altı gol sevinci yaşamıştı. Thomas Müller'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Barcleona; Kupa 1 tarihinde Katalan ekibine en fazla gol atan oyuncu da yine Müller.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Barcelona Bayern Münih maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin